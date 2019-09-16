شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تعود من الغردقة السبت لاستئناف تصوير مسلسل "الأنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حاليا الفنانة رانيا يوسف مشاهد مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" فى مدينة الغردقة الساحلية، حيث بدأت التصوير هناك أول أمس وتستمر في التصوير حتى الخميس المقبل، وفي مساء نفس اليوم تتجه إلى الجونة لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 3 من مهرجان الجونة السينمائى.

وتعود رانيا يوسف إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لاستئناف تصوير مشاهد المسلسل هناك وأن العمل يتم تصويره بشكل مكثف لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتغيب رانيا عن فعاليات مهرجان الجونة حتى الختام بعكس العام الماضي التي حضرت فيه رانيا كل الفعاليات من الافتتاح وحتى الختام.

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الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندي ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي.