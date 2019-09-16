- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 08:56 مساءً - خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، المذاع على قناة دبي الفضائية كشفت الفنانة شيرين رضا عن رأيها في أغنية “يوم تلات” أحدث أغنيات طليقها الفنان عمرو دياب من ألبومه الجديد “أنا غير”.
وأعربت عن سعادتها بالأغنية، مؤكدة أن الكلمات جميلة جداً ومعبرة ودمها خفيف، أما عن السخرية التي تعرضت لها الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إنها سعدت بهذه التعليقات التي وصفتها بخفة الدم وأكدت أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت دينا الشربيني.
وقالت: “الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميكس اللي بيتعمل على الأغنية شربات”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا طليقة عمرو دياب : هذا ما أرسلته لي دينا الشربيني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.