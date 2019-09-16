شاهدوا راغب علامة : أستعد لـ “ذا فويس” بخبرتي وستشهدون صراعاً بيننا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 08:56 مساءً - أكد السوبر ستار راغب علامة أن مستوى الأصوات الموجودة في الموسم الخامس من “ذا فويس” متعب لهم كمدربين وذلك نظراً لقدرات المشتركين الفنية، ما يجعل الاختيار صعب للغاية.

وتمنى علامة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الموسم الخامس من” ذا فويس” الفوز لفريقه ممازحاً: “ستشهدون صراعاً بيننا نحن المدربين، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي، على اقتناص أفضل الأصوات، غير أننا كنا جميعاً سعداء بانضمام الصوت الجميل إلى فريق أي مدرب من المدربين الأربعة.”