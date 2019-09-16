بعد تتويجها بجائزة الأفضل عربيًا.. نادين نسيب نجيم تشكر أم الدنيا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد فوزها بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 خلال فعاليات “مهرجان الفضائيات العربية” بدورته العاشرة، وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة شكر إلى جمهورية مصر العربية، أهل الصحافة والإعلام ومحبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ونشرت نادين عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لها خلال تسلمها الجائزة في مصر وكتبت بتعليقها عليها: “شكراً مصر شكراً لكل النجوم لكل الصحافة شكراً لجمهوري و محبيني في لبنان والوطن العربي على تصويتكم ودعمكم المستمر… وباذن الله الآتي اجمل”.

وجاء فوز نادين نسب نجيم بالجائزة بعد تصدّرها المشهد الدرامي خلال السنوات الأخيرة، والنجاح منقطع النظير الذي حققته بدورها في مسلسل “خمسة ونص” خلال شهر رمضان الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.