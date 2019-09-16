راغب علامة في ذا فويس ٥ – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة مساء أمس في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، وذلك بحضور النجوم المدرّبين أحلام، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي.

وأكّد علامة على جودة المواهب المشاركة في البرنامج مما جعل قرارات المدرّبين مجحفة في بعض الأحيان.

وأضاف راغب بأنّ أصوات بعض المشاركين في هذا الموسم تفوق في جودتها أصواتهم كمدرّبين وكنجوم أصحاب خبرة طويلة في عالم الغناء موجّهاً تحيّة للّجنة المختصّة بإختيار المتسابقين من مختلف الدول العربية، والتي تمكّنت من تصفية أفضل الأصوات من بين ٢٠ ألف متسابق تقدّموا للمشاركة في البرنامج.

ومن المنتظر أن يطلّ راغب علامة في الحلقات الأولى من البرنامج في أواخر هذا الشهر، على أن تنطلق الحلقات المباشرة على الهواء في شهر أوكتوبر المقبل.