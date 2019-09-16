- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا جديدًا ضمن سلسلة حفلات جدولها الصيفي المزدحم لهذا العام، والتقت هذه المرّة الجمهور ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين” في لبنان مساء 14 أيلول/سبتمبر الجاري.
مدرج المهرجان امتلأ بالمحبّين الذين حضروا من إهجمع والمناطق المجاورة لملاقاة كارول في هذه الأمسية الاستثنائية، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
تفاعل محبو كارول سماحة معها بشكل ملحوظ وهتفوا باسمها تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم، فتركوا مقاعدهم واحتشدوا حول المسرح يرقصون ويغنون معها أجمل الأغاني حتى ساعات الفجر الأولى.
تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل من اللون الذهبي اللامع مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.
تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تتألق بأجمل حفلات صيف لبنان في بكاسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.