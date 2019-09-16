كارول سماحة تتألق بأجمل حفلات صيف لبنان في بكاسين

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا جديدًا ضمن سلسلة حفلات جدولها الصيفي المزدحم لهذا العام، والتقت هذه المرّة الجمهور ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين” في لبنان مساء 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

مدرج المهرجان امتلأ بالمحبّين الذين حضروا من إهجمع والمناطق المجاورة لملاقاة كارول في هذه الأمسية الاستثنائية، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعل محبو كارول سماحة معها بشكل ملحوظ وهتفوا باسمها تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم، فتركوا مقاعدهم واحتشدوا حول المسرح يرقصون ويغنون معها أجمل الأغاني حتى ساعات الفجر الأولى.

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تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل من اللون الذهبي اللامع مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.