حفل فريق كوري غنائي في السعودية يصبح حديث العالم

متابعة بتجـــــــــرد: أصبح أول حفل للفريق الغنائي الكوري “BTS” في العاصمة السعودية، محور اهتمام العالم، وذلك بعد فتح شباك حجز تذاكره، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وتصدر هاشتاغ “BTSinRiyadhTickets” المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على “تويتر” السعودية، فيما جاء في المركز الثاني بنفس القائمة ولكن على مستوى العالم.

وسيتم إحياء أول حفل لفريق “BTS” في السعودية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض في 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواسم الرياض، وهو ضمن جولتهم الغنائية العالمية، والتي تحمل اسم “Love Yourself: Speak Youself” (حبوا أنفسكم: عبروا عن أنفسكم)، بحسب صحيفة “أراب نيوز” السعودية.

ويأتي أول حفل للفريق الكوري في السعودية، بعد فترة استراحة استمرت لأسابيع، والتي هي الأولى بالنسبة لهم منذ انطلاقها قبل 6 سنوات.

وكان الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية “BTS”، بلقب “شخصية العام” 2018، بإجماع من قراء مجلة “تايم” الأمريكية.

ويعتبر فريق “بي تي إس” (BTS)، واسمهم اختصار لـ “Bangtan Sonyeonden”، ويعني “الكشافين المضادين للرصاص”، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.

Advertisements

كما أنه وفي وقت سابق من عام 2018، تصدرت الفرقة وللمرة الأولى قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إشارة إلى الانجذاب ناحية هذا النوع العالمي المتنامي.

وساعدت جماهيرية فريق “BTS” في تعزيز صورة العلامة التجارية للمنتجات الكورية الجنوبية في الخارج، حسبما قال المعهد، ما يجعله “قيمة اقتصادية لا يستهان بها”.

ويعتقد أن نحو 800 ألف سائح اختاروا كوريا الجنوبية كوجهة لهم في العام الماضي بفضل “BTS”، وهو ما يعادل أكثر من 7% من إجمالي عدد الزوار إلى البلاد.

وأضاف معهد “هيونداي” للأبحاث، أن أكثر من مليار دولار من صادرات المستهلكين، مثل الملابس ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية ارتبطت بأعضاء الفريق.

وأكد المعهد في دراسته أنه إذا حافظ فريق “BTS” على شعبيته العالمية، فمن المتوقع أن يحقق قيمة اقتصادية تبلغ 41.8 ترليون وون خلال السنوات العشر القادمة.