وفاة ابن الممثلة البريطانية ديانا دورس

متابعة بتجــــــــــــرد: توفي الابن الأصغر للممثلة البريطانية الشهيرة، ديانا دورس، بعد أيام من بلوغه سن الخمسين.

وعثر على جيسون دورس ليك، أصغر أبناء الممثلة الشهيرة، في شقته وهو جثة هامدة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل” البريطانية.

ونشرت مجموعة ،ديانا دروس، في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” خبر وفاة جونسون دروس ليك “صباح الخير، يحزنني أن أبلغكم بوفاة الابن الأصغر عن عمر يناهز ال 50عاما، يرجى الانضمام لي في تقديم التعازي والأفكار والصلاة لأحباء جيسون والأصدقاء المقربين في هذا الوقت.”

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