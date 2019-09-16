خاص- رنا سماحة: “لايف ستايلز ستوديوز” الافضل والاقوى وهذا ما قالته لبصراحة

انهمكت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة بانتاج الاعمال المصورة في العالم العربي، بتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب مؤخراً، حملت كلتاهما توقيع المخرج عادل سرحان.

الأغنية الاولى كانت للفنانة الجزائرية كنزة مرسلي والثانية للفنانة المصرية رنا سماحة، حيث تم تصوير الاغنيتين في أماكن مختلفة من العاصمة اللبنانية.

موقع “الخليج 365” كان متواجدًا وشاهدًا على اجواء التصوير المميزة، والروح الايجابية التي تترافق مع كل عمل، والتي يعززها المخرج والفنان وفريق العمل، ليقدموا جميعا للمشاهد عملاً مميزًا ومحترفًا.

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حضر موقع “الخليج 365” الى كواليس تصوير أغنية الفنانة المصرية رنا سماحة، حيث التقيناها في حديث خاص لـ”الخليج 365”، اذ اخبرتنا ان الأغنية بعنوان “اميرة الحب”، تقدّمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان محمد رفاعي. الى ذلك، اشارت رنا الى ان هذا التعاون الاول لها مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرج عادل سرحان، مؤكدة ان هذه الشركة هي الافضل والاقوى على الاطلاق، معتبرة انها تقدّم انجازًا وتنتج أهم وأضخم الاعمال رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم العربي بشكل عام، كما انها تدعم الابداع والمبدعين وتهتم بأدق التفاصيل، الامر الذي يريح الفنان ويشجعه لتقديم الافضل دائما.

اما عن المخرج عادل سرحان، فعبرت رنا عن سعادتها بالتعاون معه، مشيرة الى المجهود الكبير الذي يقدمه حتى قبل وصولها الى لبنان، اذ تواصلا مرارا وتناقشا حول فكرة وقصة الفيديو كليب وكان مهتما دائما بأخذ رأيها بالعديد من الامور لتقديم عمل مميز للجمهور.

من جهته، اشار سرحان الى انها نجمة من الطراز الرفيع، تتمتع بصوت جميل وجماهرية كبيرة وقاعدة شعبية لا يستهان بها. وفيما يتعلق بالاغنية، لفت الى ان الاغنية رائعة فيها “ستايل” تركي مع ايقاع حماسي مليء بالفرح والحب، كما ان الجنون يسيطر على فكرة الفيديو كليب، حيث سيرى الجمهور أمر غريب وجديد يحصل في الكليب، اذ تتحدى رنا الوقت وتحاول اعادته الى الوراء واعادة حبيبها الذي تركها.

الى ذلك، اشاد سرحان بـ “رنا” التي رضيت بتصوير فكرة مجنونة دون الاهتمام لشكلها الخارجي وكيف ستظهر على المشاهد، لافتا الى انها تتميز بالتفاؤل والحماس الدائم والايجابية الامر الذي يساعده على انجاز العمل بسلاسة وابداع اكبر.

في المقابل، اكد سرحان الى انه ليس التعاون الاول له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ولن يكون الاخير، شاكرا اياها على الثقة التي تمنحها للمخرج في كل مرة، لافتًا الى ان هذه الشركة تتمتع باحترافية عالية، وتقدّم اعمالاً تضاهي أهم وأضخم الاعمال العالمية، كما أنها تقدّر الفنان والمخرج وتعطي كل عمل قيمة فنية ليكون العمل على مستوى عالٍ.