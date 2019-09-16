خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تقدّم كنزة مرسلي بصورة مختلفة… وبصراحة يكشف التفاصيل

انهمكت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة بانتاج الاعمال المصورة في العالم العربي، بتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب مؤخراً، حملت كلتاهما توقيع المخرج عادل سرحان.

الأغنية الاولى كانت للفنانة الجزائرية كنزة مرسلي والثانية للفنانة المصرية رنا سماحة، حيث تم تصوير الاغنيتين في أماكن مختلفة من العاصمة اللبنانية.

موقع “الخليج 365” كان متواجدًا وشاهدًا على اجواء التصوير المميزة، والروح الايجابية التي تترافق مع كل عمل، والتي يعززها المخرج والفنان وفريق العمل، ليقدموا جميعا للمشاهد عملاً مميزًا ومحترفًا.

موقعنا التقى الفنانة كنزة مرسلي، التي أشارت في حديثها لـ”الخليج 365” الى ان الاغنية بعنوان La Casa de lamore اي “بيت الحب”، وقد جاء العنوان باللغة الاسبانية ربما تيمنا بالمسلسل الاسباني الشهير la casa de papel، اما الاغنية فتجمع بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، وهي من كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس.

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وكونها تحرص دائمًا على التجديد، تقدم كنزة هذه المرة أغنية مختلفة عما قدمته في السابق، بأسلوب جديد حيث سيراها جمهورها هذه المرة باطلالة جديدة مع أغنية حماسية تشبه اجواء الصيف والحفلات، وتحكي قصة فتاة سعيدة مع حبيبها الذي يهتم بها ويؤمّن لها كل ما تحتاجه ليبقيها سعيدة.

وخلال لقائنا مع كنزة، كان لا بد ان نسألها عن التعاون للمرة الثالثة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث عبرت عن سعادتها للتعاون من جديد مع هذه الشركة التي تعطيها حرية كبيرة في الاختيارات، وتؤمن لها كل ما تحتاجه وتتشاور معها وتأخذ برأيها بكافة الامور.

هذا وتطرقت كنزة الى التعاون مع المخرج عادل سرحان، اذ لفتت الى انه “مخرج غني عن التعريف، له باع طويل في مجال الفن والاخراج، ويؤمن الراحة والاجواء المميزة للفنان ويحثه على تقديم الافضل”.

من جهته، لفت عادل سرحان في حديثه لموقعنا الى ان كنزة فنانة “مهضومة”، لديها قاعدة جماهرية كبيرة خصوصا في الجزائر، كما أنها ممثلة محترفة، الامر الذي يريح المخرج ويسهّل عليه العمل.

الى ذلك، اخبرنا سرحان ان الكليب فيه “فانتازيا” رائعة، حيث سيتعرف المشاهد الى حبيب كنزة من وجهة نظرها، اذ تنتقل معه من مكان الى اخر، بين ثلاث مواقع مختلفة، ضمن اجواء مليئة بالحب والفرح والجنون الى حد ما، كما سيرى المشاهد كنزة للمرة الاولى ترقص باحترافية عالية.