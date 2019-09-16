وسام صليبا: لسْتُ مُغرمًا ونعم أنا مع الإجهاض

إنّه الممثّل وسام صليبا الذي حلّ ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة، حيث استقبله الدّكتور عماد عبيد ضمن برنامجه الأسبوعي وتحدّث بمواضيع كثيرة، إجتماعيّة وفنيّة وعائليّة.

وسام اعترف أنّه وفي الخمس سنوات الأخيرة، بعد ان عاد من الولايات المتّحدة، نال خبرةً ونضوجًا، تحدّث عن المنتج مروان حدّاد وقال إنّه أوّل من فتح المجال أمامه.

وسام فضّل الغناء على التمثيل، وآخر الليل على متل القمر، وأحمد وكريستينا على أوّل نظرة، ويارا على إليسّا، ومش عم صدّق حالي على إذا ناويه واشرقت الشّمس على أوّل نظرة.

أعطِ صفة لـ:

– غسّان صليبا: قوّة

– أحمد الأحمد: جدّي

– وسام صليبا: متواضع

– يوسف حدّاد: قلب طيّب

– الياس الزايك: عفوي

– ستيفاني صليبا: قلب طيّب

– نقولا دانيال: مثقّف

– جوزف بو نصّار: كلاسّ

نعم أم لا؟

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– كي تنجح اليوم لا بدّ من تقديم تنازلات؟ نعم

– جمّعت ثروة؟ لا

– نجح غسّان صليبا في “أوّل نظرة”؟ نعم

– أفضّل غسّان على المسرح عن الدراما؟ لا

– سأشارك في Dancing With The Stars؟ لا

– سأقدّم برامج؟ نعم

– أعطيت كلّ ما لديّ؟ لا

– مع الزواج المدني؟ نعم

– مُغرم؟ لا

– مع إقرار قانون الإعدام؟ لا

– مع التبنّي؟ لا

– مع الإجهاض؟ نعم

– حلمي هوليوود؟ لا

وسام شرح فكرته وأكّد أنّه مع الإجهاض لأنّ هذا الموضوع يعني المرأة وحدها، فالحمل في جسمها ولا يعني الرّجل ولا بـ 0%! وأكّد انّه يحضّر لمسلسلَين وهو بصدد توقيع عقد على مشروع فنّي وتكوين فرقة.