لجين إسماعيل: هذا الدّور أغراني.. ولا أعتبرُ نفسي من النخبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم السوري الشاب لجين إسماعيل عن سعادته بمشاركته في فيلم "دم النخل"، إخراج نجدة أنزور، وتأليف ديانا كمال الدين، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

واعتبرَ إسماعيل خلال لقائه مع "فوشيا" أن مشاركته في هذا الفيلم هو فرصة رائعة تُشبه الكثير من الفرص التي حاز عليها خلال مشواره الفني.

كما أعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان "عبق الياسمين" الذي تُنظمه مؤسسة "سوريون" لافتًا إلى أن التكريم يُشكّل إضافةً كبيرةً له ولمشواره الفني.

يُشار إلى أن لجين إسماعيل من الفنانين السوريين الشباب الذين استطاعوا كسب ثقة العديد من المخرجين، وحقّق نجاحًا كبيرًا بموهبته والجهد الذي قدّمه في أعماله التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.