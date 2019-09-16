ملحم زين: هذا بديلي للفيديو كليب وضد الاعتزال.. والسوشيال ميديا أحرقت فنانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح الفنان اللبناني ملحم زين أنه يقف ضد فكرة اعتزال أي فنان، متمنيًا أن يبقى الفنانون مع جمهورهم ومحبيهم.

وأضاف زين لـ"فوشيا" على هامش مشاركته في مهرجان "الياسمين" الذي نظّمته "مينا ايفينتس" بالعاصمة السورية دمشق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل حفله أن علاقته غير جيدة مع الفيديو كليب لما يحتاجه من جهد وأوقات طويلة في التصوير.

وأكّد الفنان اللبناني أنه بحث عن حلّ آخر أكثر ملاءمةً له، كما كشف عن تحضيرات جديدة له على صعيد الأغاني، منوّهًا إلى أنه لن يُصدر ألبومًا بعدد كبير من الأغاني.

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