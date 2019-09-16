إيميه صياح تُعلِن حملها عبر "إنستغرام"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه صياح، خبر حملها بطفلها الأول عبر مواقع التواصل الإجتماعي. حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام" على صورة مع زوجها فريد نجار الذي طوّق بطنها بذراعيه ورسم بيديه شكل القلب: "هل تذكر شعور الفراشات في المعدة التي كنت تشعرني به؟ تحولت الآن الى أصابع وأقدام صغيرة".

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