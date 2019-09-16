عاصي الحلاني يطمئن محبيه: أتماثل للشفاء







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طمأن الفنان اللبناني عاصي الحلاني محبيه ومتابعي حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر مدوّنة كتبها بعد خروجه من المستشفى إبان الحادث المرعب الذي تعرّض له ووقوعه عن حصانه. حيث كتب: "الى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني من الفنانين الأصدقاء واهل السياسة ... أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم... على إهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم". وتمنى للجميع السعادة والفرح والحياة الكريمة مؤكداً على أنه بخير ويتماثل للشفاء



يُذكر أن "الحلاني" سقط أمام حصانه الذي كبا فجأة حين تعثر، فعاد وانقلب عليه الحصان مسببا له المزيد من الكسور. فسارع نجله الوليد لنجدته متصلاً بالمرافقين والمسعفين.



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