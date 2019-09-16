شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. ابن فؤاد المهندس يكشف حقيقة زواجه من صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت ولازالت قصة حب وزواج عملاقى الفن فؤاد المهندس وشويكار من أعظم وأجمل قصص الحب والزواج والوفاء فى الوسط الفنى، فالثنائى الذى أمتعنا بروائع الفن فى المسرح والسينما والاسكتشات الغنائية والإذاعة جمعهما الحب ولم يفرقهما الطلاق أو حتى الموت ولازالت الفنانة الكبيرة شويكار تعيش على ذكرى حبيبها فؤاد المهندس الذى تحل ذكرى وفاته اليوم حيث رحل عن عالمنا فى 16 سبتمبر عام 2006، وتدين له بالحب ولا تذكر اسمه إلا مسبوقا بلقب الأستاذ.

وكان الفنان فؤاد المهندس تزوج قبل ارتباطه بشويكار من خارج الوسط الفنى وأنجب ابنيه محمد وأحمد، وانفصل عنها وتزوج من الفنانة شويكار بعدما طرق الحب قلبيهما وعاشا معا سنوات طويلة حتى وقع الانفصال بينهما فى هدوء واستمرت صداقتهما وتعاونهما الفنى ولم يتحدث اى منهما عن اسباب الطلاق، وظلت شويكار إلى جواره المهندس فى أيامه الأخيرة.

ولكن تردد فى فترة من الفترات الحديث حول زواج المهندس من الفنانة صباح خاصة بعدما تعاونا فى اسكتش الراجل ده هيجننى، كما أشاع البعض أنه وقع فى حب نانسى عجرم قبل وفاته.

وفى حوار لنا مع ابنه محمد فؤاد المهندس كشف حقيقة هذه المعلومات، قائلا:" لم يتزوج والدى فى حياته سوى والدتى وطنط شوشو" قاصدا الفنانة شويكار".

وأوضح ابن فؤاد المهندس قائلا:" أبى تزوج من والدتى التى كانت جارته فى حى العباسية، وهى من عائلة السرجانى المعروفة، وكان أبى من عشاق أم كلثوم، وعندما رأى والدتى جذبته لأنها قريبة الشبه بأم كلثوم، وتقدم لها وتزوجها وأنجبت له محمد وأحمد".

Advertisements

وتابع :" كانت والدتى تشعر بالقلق الدائم بسبب عمل والدى بالتمثيل وتخاف من الوسط الفنى، لأن من لا يعمل بالفن قد يخاف من الوسط الفنى ولا يتفهم طبيعته، ولهذا حدث الطلاق بينهما"

وعن العلاقة بين والديه ببع الطلاق قال محمد فؤاد المهندس:"ظل والدى على اتصال دائم بوالدتى، لأننا كنا نعيش ونتنقل بينهما، ويتابع أبى كل أخبارنا ومشاكلنا، وكانت والدتى تهددنا إذا أخطأنا بأنها ستخبر أبى، وكان الأستاذ يعتبر حياته الخاصة خطا أحمر، ويحرص على تربيتنا كما تربى، ويهتم بدراستنا، وأن يصطحبنا فى الخروج للتنزه والسفر والمصيف، فكان أبا صارما جدا، وفى نفس الوقت «حنين وظريف» ويفهم ما نحتاجه ونحن نفهم ما يريده منا، وكنت اعتبره صديقا، وظلت علاقته طيبة بأمى حتى وفاتها، حيث تفرغت والدتى لتربيتنا ورفضت الزواج بعده"

وأكد ابن فؤاد المهنس أنه وشقيقه احمد كانت ولازالت تربطهما علاقة قوية جدا بالفنانة شويكار وأنها اتفقت مع والدهما على أن تكون هى أما لابنيه ويكون هو أبا لابنتها منة الله التى أنبتها من زوجها الأول، مشيرا إلى أن المهندس وشويكار كانا يصطحبانهم فى كل السفريات والرحلات.

وعن الشائعات التى ترت حول زواج الفنان فؤاد المهندس من الشحرورة صباح قال ابنه: "هذا كلام عار من الصحة، وأبى لم يتزوج فى حياته سوى أمى و«طنط شوشو»

أما عن حبه لنانسى عجرم فضحك ابن فؤاد المهندس قائلا :" بالفعل كان أبى معجبا بنانسى عجرم عندما شاهدها فى التليفزيون ووضع صورتها تحت الزجاج، لكنه لم يقابلها مطلقا".