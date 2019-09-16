شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشوار طويل لفيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame والذى بدأ منذ شهر إبريل الماضى، أنهى الفيلم المتمم لسلسة الأبطال الخارقين مشواره فى سباق الإيرادات برصيد 2 مليار و796 مليون دولار متربعاً على عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ.

وفى تقرير سابق لجريدة فاريتى، أكد على أن الشعبية الكبيرة التى تمتلكها الصين فى العام الحالى، أصبحت القوة الرابحة فى تحقيق ايرادات عالية، بعد أن نجحت فى أضافه ما يقارب الـ 629 مليون دولار من إجمالى إيرادات فيلم Avengers: Endgame الذى نجح فى تحقيق 2.8 مليار دولار حتى الآن، أى ما يعادل أكثر من 35% من إجمالى قيمة الإيرادات.

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كما أبرز التقرير النجاح الكبير الذى حققه فيلم Spider-Man: Homecoming فى الصين عام 2017 بعد أن حقق 203 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر من إجمال 873 مليون دولار، مشيراً إلى أن السوق الصينى أصبح أقوى من السوق الأمريكى فى تحقيق مؤشرات إيرادات جديدة.

فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.