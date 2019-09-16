كيف تعامل تامر حسنى مع ذوى القدرات الخاصة فى حفله الأخير؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من محبى الفنان تامر حسنى من ذوى الاحتياجات الخاصة على حضور حفله الأخير الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى. نزل الفنان من المسرح لتقديم التحية لذوى الإعاقة الذين حضروا الحفل وطلب تواجدهم إلى جواره على المسرح. من جانبه أعرب ذوو القدرات الخاصة عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد مع النجم تامر حسنى، وغنوا له عددا من الأغنيات التى يفضلونها.

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