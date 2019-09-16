شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس كليب "ست البنات" لـ مجدى سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجدى سعد من تصوير كليب جديد بعنوان "ست البنات" مع المخرج محمد مصطفى بكرى فى ثانى تعاون يجمعهما بعد نجاح كليب "سكة الأيام".

وقال مخرج الكليب أنه سعيد بالتعاون مع مطرب يتميز بصوت قوى وينفذ المطلوب منه دون مناقشة، معربا عن أمنياته بأن ينال الكليب إعجاب الجمهور بعد طرحه.



يذكر ان آخر أعمال مجدى سعد أغنية "سكة الأيام" والتى قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك من ألبومه "مسيطر" والذى طرحه مؤخرًا بالأسواق وهى من كلماته وألحانه ، توزيع ILkan Gunus، مكس وماستر جو حنا، إخراج محمد مصطفى بكرى.

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وضم ألبوم "مسيطر" 8 أغنيات، وهى: (سكة الأيام، مسيطر، يا حنين، معايا مأذون، ست البنات، ضميرك أذاك، 100 فرصة، 100 مليون بحبك)، توزيع ديجيتال IMedia، إشراف عام على الألبوم مصطفى أمين.















