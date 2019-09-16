شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريق مياس اللبنانى يستعرض احترافية رقصة على أنغام "أنت عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الرقص اللبنانى مياس "Mayyas" الذى فاز بجائزة برنامج اكتشاف المواهب "أراب جوت تالنت" أن يخطف الأذهان، وذلك خلال مشاركته بعد عودته مرة أخرى للتليفزيون، وذلك فى برنامج " Britain’s Got Talent " بالجولة الثالثة من الاختبارات هذا الأسبوع، فكان الاستعراض الذين قاموا بتقديمه هو على أنغام أغنية "أنت عمرى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

فريق الرقص اللبنانى مياس مكون من مجموعة راقصات وصل عددهم إلى 31 راقصة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة، وبمجرد أن فزن فى النسخة العربية من البرنامج تضاعفت شهرتهن فى الوطن العربى، وكان الكثيرين من متابعى البرامج يتوقعون فوز الفريق كونه يمتلك امكانيات مذهلة وموهبة فريدة.

وقد وصلت نسبة مشاهدة الاستعراض على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 400 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى.