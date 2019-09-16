شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطه بالشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد منذ ساعات قليلة رجل الأعمال تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قادما من العاصمة البريطانية لندن، بعد رحلة علاج واستجمام قضاها هناك استغرقت عدة أسابيع.

ويستكمل "مرسى" نشاطه بالشركة المتحدة بدءا من غد الثلاثاء، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من عمليات التطوير داخل المؤسسات الإعلامية المملوكة للشركة، حيث المعروف أن الشركة تملك قنوات الحياة وON وDMC وCBC، بالإضافة إلى عدة مؤسسات صحفية منها ”الخليج 365” و"صوت الأمة"و"عين".

كان رجل الأعمال تامر مرسى قد أجرى عملية جراحية فى عينه بلندن، لإصابته بقطع فى شبكية العين اليسرى نتج عن إجهاد زائد بحسب تشخيص الطبيب المعالج.