شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهنئ أبنتها شام بعد افتتاحها عيادتها الخاصة: بنتى كبرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أصالة على تهنئة ابنتها الكبرى "شام الذهبى"، بعد افتتاحها عيادتها الخاصة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت أصالة صورة "ِشام" مصحوبة بتعليق: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عياده، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك.. أنا جدّاً فخوره وجدّاً سعيده بكِ ولكِ . #أصاله". Advertisements

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