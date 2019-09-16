شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حفيد فؤاد المهندس.. سعيد اللى مغسلش إيده فى فيلم ألف مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 16 سبتمبر عام 2006 والذى أثرى الحياة الفنية بإبداعاته وأعماله الفنية، وترك إرثا فنيا ضخما من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية، واكتشف عددا من نجوم الفن ومنهم الزعيم عادل إمام وكان يقول عنه دائما أنه ابنه البكرى.

عرف الفنان فؤاد المهندس بلقب الأستاذ لأنه علم واكتشف الكثير من نجوم الفن ورغم ذلك لم يرث مواهبه الفنية أحد من أبنائه، وهما ابناه محمد وأحمد من زوجته الأولى، ولكن كان لحفيده عمر ابن محمد فؤاد المهندس بعض المحاولات الفنية.

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وقد لا يعرف الكثيرون أن الشاب الذى جسد شخصية "سعيد" قريب العروسة، الذى لم يغسل يده بعد استعمال دورة المياه فى فيلم "ألف مبروك" بطولة أحمد حلمى هو حفيد عملاق الكوميديا فؤاد المهندس وابن ابنه الأكبر محمد.

ودخل عمر المجال الفنى من خلال الإخراج، فعمل مساعد مخرج فى سيت كوم "تامر وشوقية"، وشارك فى إخراج فيلم "الجزيرة" مع المخرج شريف عرفة، ومن، كما عمل مساعد مخرج فى مسلسل "الخروج".

وفى حوار مع محمد فؤاد المهندس أشار إلى أن والده الفنان الكبير كان يمنعه من التمثيل رغم حبه له خوفا على مستقبله الدراسى، ولكن ابن فؤاد المهندس لم يفعل كما فعل والده وترك ابنه عمر يدخل مجال الفن.