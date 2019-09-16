من شهر العسل.. رسالة أحمد فهمي وهنا الزاهد لـ محمد إمام في عيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، للفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، أثناء قضائهما شهر العسل.
وظهر الثنائي في الفيديو يغنيان لمحمد إمام بمناسبة عيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا إيمو"، وعلق إمام على الفيديو: "حبايبي عرسان مصر، أخويا ومراته من شهر العسل".
واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، منذ أيام، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندا علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وغيرهم.
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