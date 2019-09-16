"أنتِ مناضلة".. رسالة من إيناس علي إلى شقيقتها ساندي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة التونسية إيناس علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بشقيقتها ساندي، موجهة إليها رسالة.

وعلقت إيناس على الصورة: "كلمتين في حق أختي ساندي، أنا اتعلمت منك كثير ولسه بتعلم منك، أنت مش أختي بس أنت مثال للمرأة المناضلة، نعم مناضلة، اللي تحب الخير للناس وتضحي وكريمة ومجتهدة وعمرها ما بتزهق من المساعدة، ومد أيديها للبعيد قبل القريب، اللي واقفة في ظهري في الوحش والحلو، اللي عندها نفس طويل والأهم أحن وأحلى ماما لأحلى بنوته ايفا، أنت مثال للمراة الحديدية، ربي يعطيك على قد قلبك الكبير".

إيناس علي ممثلة تونسية قدمت القليل من الأعمال الفنية، فكان ظهورها الأول خلال أحداث مسلسل "أدم"، وشاركت تامر حسني، كـ"موديل" في كليب "أكلمها"، كما شاركت في مسلسل "عريس ديلفري" مع هاني رمزي.