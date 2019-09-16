عامر خان: لا استطيع الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الهندي، عامر خان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة يعلن بها عن شوقه لمشاهدة فيلم "the sky is pink" للممثلة بريانكا شوبرا.

وكتب خان: "لقد أحببت هذا التريلر، لا استطيع الانتظار لرؤية الفيلم، متأكد أن آداء بريانكا وفرحان ونجوم الفيلم سيكون رائع، اتمنى لكم التوفيق لفيلمكما الأول، مع الحب، عامر خان".

فيلم "the sky is pink" هو الوحيد من آسيا امشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورنتو السينمائي 2019"

فيلم "the sky is pink" هو فيلم سيرة ذاتية هندي من إخراج شونالي بوس، وإنتاج مشترك من قبل سيدهارث روي كابور وروني بروكسفال وبربانكا شوبرا، بطولة بريانكا شوبرا وفرحان أختار ووزيرة وسيم ومن تأليف بريتام تشاكرابورتي.