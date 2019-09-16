ياسمين صبري عن برنامج "الدحيح": "مُبهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

عبرت الفنانة ياسمين صبري عن إعجابها ببرنامج "الدحيح"، الذي يقدمه اليوتيوبر أحمد الغندور، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت صبري، صورة من البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، قائلة: "أنا بتفرج على برنامج الدحيح، من فترة طويلة، الراجل دة مبهر ولذيذ.. أنا فخورة بيك والله".

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.