مهرجان "إيليا" الفلسطيني للأفلام القصيرة يقرّب صناع السينما في العالم من المقدسيين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - رغم ضعف الموارد والميزانية المالية، يحاول صناع الفن والسينما في فلسطين المحتلة مواكبة صناعة السينما العالمية والعربية بإمكاناتها المحدودة،ومواهبها الفنية الرائعة.

ويعد مهرجان "إيليا" للأفلام القصيرة،بوابة مدينة القدس المحتلة للعالم،والسينما نافذة العالم إليه .



ويعود مهرجان "إيليا" للأفلام القصيرة إلى مدينة "القدس" في دورته الثانية التي افتتحت بمشاركة 60 فيلما قصيرا من 17 دولة بينها: فلسطين ولبنان ومصر وتونس وتركيا وفرنسا.

ويهدف المهرجان، بحسب القائمين عليه، إلى "تعزيز المشهد السينمائي في المدينة، وتقريب صنّاع الأفلام من الجمهور المقدسي".

وبدأت فكرة المهرجان قبل عدة أعوام بمبادرة صغيرة من المخرجين الفلسطينيين يوسف صالحي وأكرم دويك، تحت اسم "صار عندنا سينما"، بدأ فيها بعرض مجموعة أفلام قصيرة قاما بإنتاجها في مدينة القدس ،حسب موقع "العرب"،ووكالات الأنباء.

أفلام هذا الأسبوع في دور السينما السعودية



وكانت المبادرة تهدف إلى تشجيع الجمهور المقدسي خاصة، والفلسطيني عامة، على إدراك أهمية السينما في عرض القضايا المجتمعية والإنسانية، ومحاولة إيجاد حلول لها أو طرحها للنقاش.

مهرجان "إيليا" السينمائي الفلسطيني يحقق حضوراً لافتاً

وقال صالحي، مؤسس المهرجان "لكل مدينة هامة في العالم مهرجان سينمائي يمثلها، وينتظره المخرجون سنوياً لعرض أفلامهم، ومن هنا بدأت فكرة أن نؤسس مهرجاناً ضخماً يمثل القدس وفلسطين عربياً وعالمياً في عالم السينما والأفلام ".

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وتطورت المبادرة داخل المدينة، واستمرت حتى باتت أضخم مهرجان يعقد في المدينة لعرض الأفلام القصيرة، وتم افتتاحه للمرة الأولى عام 2018، وحظي بنجاح وحضور الآلاف من جمهور مدينة القدس.

وحرص طاقم المهرجان على إحضار عدة أفلام عالمية شاركت في مهرجان "كان" السينمائي هذا العام .

وعن التنوع الذي سيحظى به جمهور المهرجان هذا العام، يرى صالحي، أن وجود عدد من الأفلام الفلسطينية والمصرية والتونسية وغيرها، سيقدم تنوعاً ثقافياً للجمهور لم يعتد على رؤيته في القدس، التي كانت تفتقر سابقاً إلى وجود مهرجان سينمائي بهذه الضخامة.

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ينطلق المهرجان بأكثر من 18 فعالية، تتنوع بين عروض أفلام وورشات عمل متعلقة بالسينما، وبين محاضرات وحلقات نقاش مع مجموعة من المخرجين والممثلين والمدربين الفلسطينيين والعرب، في عدة مراكز ومؤسسات ثقافية".

وتشارك هذا العام في المهرجان، أسماء هامة في عالم السينما والتمثيل من الوطن العربي، بينهم الممثلة السورية ضحى دبس، والممثلة المصرية منة شلبي.

وتتنافس الأفلام المشاركة في المهرجان على عدة جوائز، وهي: أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل سيناريو، فيما تجتمع كوكبة من مخرجين وممثلين فلسطينيين ضمن لجنة حكام المهرجان، التي ستعلن الأفلام الفائزة في اليوم الختامي الموافق اليوم الأثنين 16 سبتمبر/أيلول الجاري.