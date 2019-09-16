إن شئت كما في السماء يفتتح أيام فلسطين السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - كشفت مؤسسة فيلم لاب فلسطين المشرفة على مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" عن اختيار فيلم "إن شئت كما في السماء" للمخرج إيليا سليمان لافتتاح فعاليات الدورة السادسة، في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

فيلم "إن شئت كما في السماء" لم يعرض سابقا في أية دولة عربية، وتم اختياره كفيلم افتتاح بعد أن رشحته وزارة الثقافة لتمثيل دولة فلسطين رسميًا عن فئة الفيلم الأجنبي لجوائز "الأوسكار" في دورتها الثانية والتسعين للعام ،2020 وعرض الفيلم ونافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي في مايو 2019، وحاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم، كما حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في المهرجان.

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ومن أبرز الأفلام المشاركة هذا العام، الفيلم اللبناني الوثائقي "طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني، وفيلم " مرايا الشتات" للمخرج العراقي قاسم عبد، والفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة المغربية الفرنسية مريم بن مبارك، كما يشارك فيلم "ورد مسموم" للمخرج المصري أحمد صالح.

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