"يوم وليلة" فيلم افتتاح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي اختيار الفيلم المصري "يوم وليلة" لافتتاح دورته الثانية المقرر عقدها خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل، وهو العرض العالمي الثاني للفيلم بعد اختياره للمشاركة في حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد يوم 8 أكتوبر 2019.

فيلم "يوم وليلة"، حمل سابقا اسم عنوان "يوم مصري" ويشارك في بطولته خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري.

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