وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة لجمهورها في مصر، وذلك بعد تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية. وأعربت الفنانة نادين نسيب عن حبها لمصر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "شكراً مصر شكراً لكل النجوم لكل الصحافة شكراً لجمهوري و محبيني في لبنان والوطن العربي على تصويتكم ودعمكم المستمر... وباذن الله الآتي اجمل". Advertisements يذكر أن الفنانة نادين نسيب شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "خمس ونص"، وهو من تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، معتصم النهار، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، نوال كامل، جوليان فرحات، رولا حمادة، حسين فنيش، رفيق علي أحمد، سومر ديب، كارين سلامة. في بطولة مسلسل "خمس ونص"، وهو من تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، معتصم النهار، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، نوال كامل، جوليان فرحات، رولا حمادة، حسين فنيش، رفيق علي أحمد، سومر ديب، كارين سلامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها في "الفضائيات العربية".. نادين نسيب توجه رسالة لجمهورها بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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