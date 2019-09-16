بالصور.. إيمي إسلام تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة إيمي إسلام الأنظار، بأحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت الفنانة إيمي إسلام من خلالها مرتدية فستان سواريه بلون أحمر أنيق.
يذكر أن الفنانة إيمي إسلام شاركت سابقًا في بطولة فيلم "كازانوفا"، وهو من تأليف هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل، وبطولة كل من إيساف، راندا البحيري، مها أبو عوف، إلهام عبد البديع، مصطفى هريدي، أحمدفاروق، عبد الباسط حموده، ياسر علي ماهر، بسنت السبقي، أحمد التهامي، مريهان مجدي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أزياء، لكن حدث غير متوقع يقلب الأحداث رأسًا على عقب، وهو ما يهدد هذا الحب.
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