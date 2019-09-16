بعد تعرضها لوعكة صحية.. سوسن بدر توجه رسالة لجمهورها

وجهت النجمة سوسن بدر رسالة شكر، لجمهورها ومحبيها حتى تطمئنهم على صحتها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليه..حرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم".

وكانت النجمة سوسن بدر قد خضعت لإجراء عملية جراحية دقيقة في مفصل الركبة، ذلك الأمر الذي منعها عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

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ومن ناحية أخرى شاركت النجمة سوسن بدر سابقًا في بطولة مسلسل

"أهو ده اللي صار"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وبطولة كل من روبي، أحمد داود، محمد فراج، أروى جودة، هشام إسماعيل، علي الطيب، محمود البزاوي، تيام قمر، هبة عبد الغني.