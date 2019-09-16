خطفت الفنانة العالمية أرتا بايرامي الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهرت الفنانة العالمية أرتا بايرامي من خلالها، بشعر أسود، وهذا عكس طبيعية شعرها الأشقر. يذكر أن الفنانة العالمية أرتا بايرامي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "S'ke dite me m'dashte"، وكسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أرتا بايرامي تخطف الأنظار بـ "نيو لوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.