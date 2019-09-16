محمد إمام يسخر من تورتة عيد ميلاد ياسمين الرئيس وأحمد خالد

احتفل الفنان محمد إمام بعيد ميلاد الفنانة ياسمين الرئيس، والمخرج أحمد خالد موسى،

حيث نشر صورة تجمعه بهم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق الفنان محمد إمام مازحًا: "بعد ٢٠ ساعة تصوير .. بنحتفل بعيد ميلادي وعيد

".

يذكر أن الفنان محمد إمام، والفنانة ياسمين الرئيس، والمخرج أحمد خالد موسى،

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يشاركون في فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة كل من أحمد العوضي، أمنية خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق، علي ربيع، ومن تأليف تامر إبراهيم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي وإثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.