محمد إمام يسخر من تورتة عيد ميلاد ياسمين الرئيس وأحمد خالد

احتفل الفنان محمد إمام بعيد ميلاد الفنانة ياسمين الرئيس، والمخرج أحمد خالد موسى،حيث نشر صورة تجمعه بهم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعلق الفنان محمد إمام مازحًا: "بعد ٢٠ ساعة تصوير .. بنحتفل بعيد ميلادي وعيدميلاد ياسمين رئيس و عيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي .. و من غير شمع".
يذكر أن الفنان محمد إمام، والفنانة ياسمين الرئيس، والمخرج أحمد خالد موسى،
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي وإثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
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