دانا مارديني تخضع لعملية جراحية وتطمئن جمهورها بعد “وعكة عابرة”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت الفنانة السورية دانا مارديني على محبيها، في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام بعدما كثرت التقارير عن تدهور وضع الممثلة الصحي.

وكان هذا الظهور الأول لها بعد إجرائها عملية جراحية خلال الفترة الماضية، من دون معرفة تفاصيل حول طبيعة الجراحة أو المرض.

وطمأنت دانا مارديني الجمهور على صحتها وأكدّت لهم انها أصبحت بصحة جيّدة قائلةً:”والله ما فيني شيء والله، أيمون عم يقولي لازم تنزلي فيديو وتقولي للعالم يا دندون إنك ما فيكي شيء، ما بحبن هادول الحركات بس راح أعمل”.

وأردفت:”كان فيني شي وصلّحوني … أنا صرت ممتازة”.

وأرفقت الممثلة التي أبدعت في مسلسل “تانغو” المنشور بتعليق: “صرت ممتازة، شكرًا لكل يلي تطمنوا عليي، الله يديم الصحة عالجميع، وعكة عابرة”.