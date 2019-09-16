بعد 3 سنوات على علاقتهما.. هل يتزوّج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز؟

متابعة بتجـــــــــــرد: لمّح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اقتراب زواجه من حبيبته جورجينا رودريغيز التي تظهر معه في كل المناسبات تقريباً في السنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإنّ كريستيانو رونالدو قد قال في ردّ على سؤال حول زواجه من جورجينا: “سنتزوج في يوم ما، بالتأكيد، إنها أمنية أمي أيضاً، لذا يوماً ما، لما لا”.

والجدير بالذّكر أن لرونالدو طفلة من جورجينا، ويتشاركان سوياً تربية أولاده الثلاثة الآخرين، لكنّهما لم يتزوجا حتى الآن.

وكان كريستيانو رونالدو قد التقي بجورجينا رودريغيز عام 2016 عندما كان لاعبا في ريال مدريد.