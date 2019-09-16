إسبانيا بطلة العالم في كرة السلة

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متابعة بتجــــــــــرد: ابتسمت القارة الآسيوية مجدداً بوجه المنتخب الإسباني، فبعد ثلاثة عشر عاماً من التتويج الاول في اليابان(2006) ها هم الإسبان يتوجون أبطالاً للعالم في كرة السلة على الاراضي الصينية بعد فوزهم على الأرجنتين بنتيجة 75-95.
أسبانيا التي فازت على استراليا في نصف نهائي البطولة بعد شوطين إضافيين،فرضت إيقاعها سريعاً على مجريات الشوط الاول على عكس الأرجنتين التي حاول لاعبوها مجارات السرعة الإسبانية والتي أحكم رجالها السيطرة الدفاعية على النجم المخضرم لويس سكولا الذي سجل 8 نقاط لفريقه بينما أضاف زميله غابريال 24 نقطة ولابروفيتولا 17 نقطة،لم تكن كافية للحاق بالمد الأحمر ونجمه الهادئ ريكي روبيو أفضل مسجل لفريقه (20نقطة) وأفضل لاعب في البطولة،الى جانب العملاق مارك غازول (14نقطة،7 متابعات و7 تمريرات حاسمة).
فظهر الانسجام بين الإسبان دفاعاً وهجوماً مع تسجيل سيرجيو( 15 نقطة) والأخوان هيرنانغوميز (11نقطة لكل منهما) وفيرنانديز (11نقطة) لتتوّج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني وتحرم الأرجنتين من ذهبيتها الثانية في تاريخها.
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