معايدة “باردة” من الأمير ويليام لشقيقه هاري في عيد ميلاده

متابعة بتجـــــــــــرد: دائمًا ما تجذب العائلة الملكية البريطانية الأنظار نحو حياتها في جميع تفاصيلها، ابتداءً من عاداتها اليومية، إلى إطلالاتها المميّزة.

ففي نهاية هذا الأسبوع، احتفل الأمير هاري بعيد ميلاده الـ 35 وكثُرت التمنيّات والرّسائل المهنّئة بهذه المناسبة. أمّا معايدة شقيقه الأمير ويليام عبر انستغرام فقد تركت انطباعاً سلبيّاً وغريباً.

فيوم الأحد 15 سبتمبر، نشر الأمير ويليام صورة تجمعه بأخيه تم التقاطها في حفل زفافه، تُظهرهما يبتسمان لبعضهما البعض معلّقاً: “أتمنى عيد ميلاد سعيد جدًا لدوق ساسيكس اليوم!” وأضاف إيموجي كعكة عيد ميلاد لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء عشاق الأخوين.

فقد نعت بعض الأشخاص المنشور بالبارد والسّطحي وأكّدوا أنّ ويليام كان بإمكانه أن يكتب معايدة أكثر إخلاصاً من أجل شقيقه الوحيد. ونذكر من التعليقات السّلبية: “إنّ رسالته هذه باردة جدّاً وليست نابعة من القلب وهذا أمر محزنٌ”، “معايدة رسمية جدّاً”، “كم هي باردة”.

ورغم ذلك، لم يرَ الجميع مشكلة في المعايدة إذ دافع البعض عن الأمير ويليام قائلين إنّها معايدة “أنيقة”. ونذكر من التعليقات: “صورة جميلة تجمع الأخوين وتُظهر حبّهما لبعضهما”.