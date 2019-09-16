الجمهور يفتقد شيرين عبد الوهاب.. إليكم ظروف غيابها ومخططها لعودة قوية

متابعة بتجـــــــــــرد: إستخدم محبّو الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب هاشتاغ “اشتقنالك شيرين” بكثافة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر للتعبير عن محبّتهم وتقديرهم لنجمتهم المُفضلة الّتي تغيب عن الحفلات منذ فترة.

ويبدو أن رسالة الجمهور قد وصلت الى الفنانة شيرين عبد الوهاب الّتي توجّهت برسالة محبّة إلى جميع من شارك بهذا الوسم وذلك في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الخاص.

فغرّدت شيرين عبد الوهاب بالقول “انا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهشتاغ ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا”.

وأوضحت شيرين لجمهورها سبب غيابها، فكتبت “أنا كنت في إجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوّض الغياب”.