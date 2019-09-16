إيميه صياح تزف خبر حملها بطفلها الأول

متابعة بتجــــــــــرد: زفّت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ايميه صياح، مفاجأة سعيدة لجمهورها وهي حملها بطفلها الاول.

وقد أعلنت ايميه الخبر السعيد عبر حسابها على انستغرام حيث قامت بنشر صورة تجمعها بزوجها فريد نجار وهو يقف وراءها ويحتضنها ويضع يديه حول بطنها على شكل قلب.

وكتبت لزوجها:” هل تذكر شعور الفراشات في المعدة التي كنت تشعرني به؟ تحولت الآن الى أصابع وأقدام صغيرة”.