باريش أردوش: لهذا السبب نجحت علاقتي مع جوبسي أوزاي واستمرّت لسنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث الفنان التركي الشهير باريش أردوتش، عن علاقته العاطفية بالفنانة جوبسي أوزاي، في المقابلة الصحافية التي أجرتها معه جريدة "حرييات"، وفي إجابةٍ حول استمرارية علاقتهما لسنواتٍ طويلة، ورأيه في العبارة التي تقول: "إنَّ عمر الحب يدوم لـ 3 سنوات هي كذبة"، قال أردوش: "لا أحد يستطيع أن يضع مفهومًا ثابتًا فيما يخص المشاعر، لأنَّ طبيعة العلاقات تختلف بين الأشخاص"، وأضاف: "لو أنَّ هذا الأمر صحيح، فنحن تخطينا الـ 3 سنوات وبالتالي حبنا مستمر".

وحول استطاعته الحفاظ على علاقته لسنواتٍ طويلة مع نفس الشخص بالرغم من شهرته ووسامته، قال الفنان التركي: "لا يوجد أحدٌ يستمر في علاقة إلا إذا كان سعيدًا ومُقتنعًا بها، واستطرد: "أنا أحب الهدوء، ولأن علاقتنا هادئة نحن نمضي سنوات وسنوات معًا".

وكشف أردوتش عن أنّه لم يشعر في أي لحظةٍ بالإنجذاب لأي فتاةٍ أخرى، مؤكدًا أنّه لم يندم أبدًا على علاقته بـ أوزاي، لافتًا إلى أنّه يعتبر نفسه محظوظًا لأنّه في علاقةٍ مع شخصٍ يجعله في حالة توازن.

يُشار إلى أنَّ الفنان التركي باريش أردوتش، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مؤخرًا من خلال شخصية عمر في المسلسل الشهير "حب للإيجار" أمام الفنانة التركية التشين سانغو، وتعرض أردوش لهجومٍ كبير بعد شهرته بسبب علاقته بالنجمة أوزاي، والتي يراها الجمهور بسيطة الجمال مقارنةً بوسامة الأول، إلا أنَّ الفنان التركي أكّد باستمرار على متانة علاقته بها وقوة حبهما.