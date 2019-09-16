أحلام للجمهور: والله أنا وجهي جميل وضعفانة.. ويا ويلكم منّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل حول استخدامها لبرنامج "فوتوشوب" في أحدث إطلالة لها، مساء الأحد، أثناء مشاركتها في المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، موضحةً أنها لم تستخدم هذه التقنية لكي تظهر بشكل رشيق، بل بالفعل فقدت وزنها الزائد وأصبحت اكثر جمالاً ورشاقة.

وقالت أحلام لجمهورها، عبر مقطع فيديو لها على "سناب شات": "أنا وجهي جميل ما يبغى الإضاءة.. وبعدين أنا ضعفانة وحليانه وصاير ورني حلو ماشاء الله".

وتابعت: "وبعدين كل ما انزل صورة تقولوا فوتوشوب.. يا ويلكم مني.. والله مو فوتوشوب والله انا حلوة جميلة. انا راح أنزلكم فيديو من جلسة التصوير عشان تقولولي رايكم في لبسي".

وكانت أحلام قد ظهرت مرتدية بدلة كلاسيكية بطبعة الكاروهات الرمادي والأبيض، وبدت بجسد رشيق، ما جعل البعض يُشكّك في استخدامها الفوتوشوب.

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وعن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" المكوّنة منها، والنجوم راغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، قالت إنها لم تكن متوقعةً أبدًا قوة الأصوات التي تقدّمت للاختبارات، مؤكدةً أن المنافسة قوية جدًا بين الأربع مجموعات، ولذلك فهي تتقبّل فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة منهم.

ومن المقرّر أن ينطلق برنامج "ذا فويس" لاكتشاف المواهب في جزئه الخامس يوم 21 سبتمبر الحالي.