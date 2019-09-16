دنيا بطمة تقتحمُ مجال التمثيل.. وتُشارك في بطولة هذا المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، بإعلانها خبر اقتحامها لمجال التمثيل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل مغربي بعنوان "قلبي نساك"

وكتبت بطمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "قريبًا مسلسل من بطولتي بعنوان (قلبي نساك) وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc 5.

وكشفت عن تفاصيله، قائلةً: "المسلسل إنتاج شركة (ميد برود ) وهي شركة كبيرة وأشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام.. وشكر خاص للسيناريو للمبدعة كليلة بونعيلات وإخراج العبقري إبراهيم شكيري وإشراف إدارة أعمالي شركة الترك للإنتاج الفني.. لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع".

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أعربت عن سعادتها بحصولها على تكريم من مهرجان الفضائيات العربية في مصر، موجهةً الشكر لإدارة المهرجان على دعوتها وتواجدها وسط كوكبة من نجوم الفن.

وعن الانتقادات التي تُوجّه لها بسبب ملابسها في بعض الأحيان وأشياء أخرى متعلقة بحياتها الخاصة، قالت: "لا أرد على تلك الانتقادات، هذه حياتي الخاصة، أتقبّل النقد فيما يتعلق بالفن فقط".