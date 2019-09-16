القاهرة - لايف ستايل تحرص الفنانة دينا، دائماً على مشاركة آخر أخبارها مع الجمهور، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل ‏الاجتماعي "انستجرام".‏ خضعت دينا، لجلسة تصوير، ظهرت بشكل مختلف، حيث ارتدت فستانًا ‏طويلًا من اللون الذهبي ، ومجموعة من الاكسسوارات المميزة صممت اخر موضة 2019، وشعر انسيابي مما أعطاه كثافة غير ‏اعتيادية، ونال مظهر دينا إعجاب متابعيها الذين أشادوا به في التعليقات.‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفستان الذهبي أحدث إطلالات الفنانة «دينا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.