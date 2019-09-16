خالد الصاوي يتعاقد علي بطولة الفيلم الجديد «شريط ٦»

تعاقد المنتج عبد الباسط مع الفنان خالد الصاوي، علي بطولة الفيلم الجديد "شريط ٦" والذي سيدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا باقي ترشيحات العمل.

وبدأ فعليا المنتج أحمد عبد الباسط التحضيرات الأولى للفيلم الجديد "شريط ٦" ، بالتعاون مع الفنان خالد الصاوي.

والفيلم الجديد من تأليف محمود حمدان وسيتولى إخراجه محمد سلامة في أول تعاون بينهم.

وكشف المنتج أحمد عبد الباسط في بيان، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية التشويقية التي تحدث لمجموعة من الشباب يقعوا في أزمات حقيقية نتيجة أزمة في الأخلاق والتربية.

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كما أكد منتج العمل أن الفيلم يوجه مجموعة حقيقية من الرسائل للأهل في أهمية الأخلاق، وأن الأموال لم تكن أساس التربية ولكن هناك معايير أخرى يجب مراعتها سيكشفها الفيلم.

جدير بالذكر أن خالد الصاوي يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وشيرين رضا، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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