محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده داخل مقر تصوير «لص بغداد»

القاهرة - لايف ستايل احتفل صناع فيلم "لص بغداد" بعيد ميلاد بطل الفنان محمد عادل إمام، داخل كواليس الفيلم، المقرر طرحه خلال صيف 2020 المقبل. ونشر محمد إمام صورة تجمعه بصناع العمل عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق قائلا: "بعد ٢٠ ساعة تصوير.. بنحتفل بعيد ميلادي وعيد ميلاد ياسمين رئيس وعيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي.. ومن غير شمع". فيلم «لص بغداد» يشارك في بطولته ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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