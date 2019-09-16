أحمد سعد يتخطى المليون مشاهدة على «يوتيوب» بـ«يا مدلع»

القاهرة - لايف ستايل تخطت أغنية "يا مدلع" للفنان أحمد سعد، حاجز المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ أن طرحتها شركة "مزيكا" قبل 4 أيام. يذكر أن أغنية "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس، وتم تصويرها في النمسا بمدينة سالزبورج. وتعد أغنية "يا مدلع"، إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذي ستطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.

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