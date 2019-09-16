ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار على انستجرام

بيروت - لايف ستايل نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "عجرم" على الصور قائلة:" لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي..كل أيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك ". يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

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