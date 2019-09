موسم جديد من "ذا فويس" يجمع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة وحماقي

في مؤتمر صحفي في بيروت، تم الإعلان عن إطلاق الموسم الخامس من the voice وما يدور في فلكه من تعديلات وتحديات ومفاجآت.

في البداية رحب مـازن حـايك، المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، بالنجوم-المدربين الأربعة: راغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، واصفا إياهم بـ"المتميزين بجماهيريتهم والمتألقين عبر عقود من الزمن بمسيرتهم المهنية الحافلة"، متمنيا لهم التوفيق في اختيار المشتركين وتدريبهم، بهدف تمكين الأفضل والأجدر بينهم من الفوز بالبرنامج. كما وجه حـايك تحية خاصة لكافة النجوم – المدربين الذين تعاقبوا على البرنامج بمواسمه الأربعة الماضية، مثمنا مساهماتهم في نجاحه.

وقال مازن حول التغييرات التي طالت البرنامج هذا الموسم، إن البرنامج سيشهد المشاركات الواسعة للمواهب من 17 جنسية عربية، والتي تعد الأشمل في مسيرة the Voice في المنطقة، مثنيا أيضا على البعد الإنساني للموسم الخامس، بما يحمله من مبادرات ولحظات معبرة.



أما بالنسبة للتغييرات التي طرأت على صفوف النجوم-المدربين ، وتحديدا مسألة مشاركة راغب وأحلام مجدداَ، جنبا إلى جنب، فأوضح حـايك أن "هناك دينامية إيجابية جديدة في العلاقة تحكمها طبيعة البرنامج التنافسية، كون النجوم الأربعة مدربين لفرقهم المنفصلة – المتصلة ، لا أعضاء في لجنة تحكيم تحتاج منهم إلى تناغم واتفاق في التقييم وتصويت أو ما شابه".

من جانبه قال راغب علامة: "أنا سعيد جدا اً أن أبلغكم أن مستوى الأصوات الموجودة هذا الموسم متعب لنا كمدربين وذلك نظراً لقدراتها العالية فنياً وطربيا، لذا ستكون خياراتنا في الاختيار صعبة للغاية."



وأضاف راغب ممازحا: "ستشهدون صراعا بيننا نحن المدربين على اقتناص أفضل الأصوات وأتمنى الفوز لفريقي."

وختم علامة: "الأصوات غير عادية هذا الموسم، أبوح لكم أننا كمدربين، وعلى الرغم من تنافسنا على اقتناص أفضل الأصوات، غير أننا كنا جميعا سعداء بانضمام الصوت الجميل إلى فريق أي مدرب من المدربين الأربعة." أما أحلام، فوجهت تحية خاصة إلى المجهود الجبار الذي يبذله فريق the Voice وراء الأضواء والكواليس. وحول انطباعها حول انضمام سميرة سعيد لفريق المدربين قالت أحلام: "أنا واحدة من جمهور سميرة سعيد وعشاق فنها منذ زمن بعيد، لذا فإن وجودها معنا إضافة كبيرة للبرنامج." وحول الأصوات المتقدمة وخاماتها، أشارت أحلام إلى أن الأصوات المتقدمة إلى البرنامج تفوق في روعتها كل ما قد يتصوّره الجمهور، وكل ما شهدته في مشاركاتها ببرامج المواهب. وقالت أحلام حول رغبتها بالفوز في هذا الموسم، قالت أحلام: "لا يهمني الفوز لفريقي هذا الموسم بقدر ما يهمني أن نستطيع كمدربين تقديم أفضل صوت وإيصاله للفوز والنجومية. ولا ننسى أن إحدى المشاركات في فريقي حازت على لقب الموسم الرابع الماضي". بدورها أعربت سميرة سعيد عن سعادتها بالانضمام إلى صفوف المدربين، وأضافت: "على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة لي إلا أنني استمتعت كثيرا في مرحلة تجارب الأداء الأولي." وأضافت سميرة سعيد: "لاحظت أن كم الخامات الصوتية المتقدمة ونوعيتها متقدم جدا لدرجة لم أكن أتوقعها." وحول العلاقة بين المدربين الأربعة، أكدت سميرة سعيد أن التناغم بين المدربين كان له دور تكميلي هذا الموسم، وأضافت: "هناك الكثير من الحالات التي كان المدرب منا يتمنى للآخر أن يحصل على الصوت المميز ويضمه لفريقه، في حال اجتمع لدى أحدنا نوعية مشابهة لهذه الخامة الصوتية أو تلك، وذلك لنضمن ألا يخرج صوت كبير من المسابقة بسبب تنافس المدربين فيما بينهم، عملنا معا كعائلة واحدة ووضعنا هدف واحد أمام أعيننا وهو ضمّ أكبر عدد من الأصوات المميزة بغض النظر عن الفريق أو المدرب." أما حماقي فقال عن جمعه بين the Voice وthe Voice Kids كمدرب ، إن الموسم الخامس استثنائي لأكثر من سبب، أولها الأصوات الاستثنائية التي تطمئن عشاق الطرب على مستقبل الفن في العالم العربي، أضف إلى ذلك أن شخصيات المتبارزين في الحلقات تبشر بنجومية قادمة، سواء في الصوت أو في الحضور. وحول تجربته كمدرب في برنامجي the Voice وthe Voice Kids أشار حماقي إلى أن البرنامجين مختلفان من حيث أدائه كمدرب وموجه ومرشد، وذلك لخصوصية التعامل مع الأطفال. وحول سؤال تطرق إلى نوعية اختيار الأغنيات التي يؤديها المشتركون، أكد حماقي أن الأغنيات لا تفرض إطلاقا على المشتركين المتبارين من قبل المدربين ، وليس هناك من مشترك يمكن أن يقوم بأداء أغنية غير مقتنع بها اقتناعا كلياً، لذا فإن المدرب يشير برأيه على المشترك، ويتم النقاش حول الأغنية التي سيقدمها كل مشترك في كل مرحلة."